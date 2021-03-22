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Нардепов "Слуги народа" никто не заставляет голосовать за какие-то идеологические решения, - Корниенко

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Нардепов "Слуги народа" никто не заставляет голосовать за какие-то идеологические решения, - Корниенко
Депутатов партии "Слуга народа" не заставляют голосовать за идеологические проекты. Если они не поддерживают какие-то идеологические решения, их не будут выгонять из фракции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, более чем за полтора года совместной работы депутаты монобольшинства уже прошли определенную притирку друг к другу, каждый понимает, чего можно ожидать от каждого.

"Никто не будет заставлять депутатов, которые явно не поддерживают какие-то идеологические решения, вроде постановления про Революцию достоинства, голосовать за это, никто не будет их выгонять из фракции. Но точно так же эти же депутаты должны быть готовы, что их инициативы в другую сторону, например, по языку, во фракции не будут массово поддерживать", - сказал Корниенко.

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Автор: Богдан Русінко

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  • Al Makarski
    Гросмейстер Бендера:

    Задача для дітей у ЗЕ-школі:
    Доза вакцини коштує 5$.
    Міністр Стєпанов завіз 500 000 доз по 18$.
    Скільки курток вартістю 22 000 доларів зможе купити міністр Стєпанов?

    A. 295
    B. Ви всьо врьотє
    С. Це все Порох винуватий
    D. Зеленський тут не причому.
  • Салаутдин
    интересно,сколько слуг смогут дать определение слову "идеология" ?
  • Ksenia VB
    Їх купують. І вони продаються.
    Спеціально зібрали партію з худоби, яка за гроші і матір рідну продасть.
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