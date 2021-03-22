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Степанов объяснил, почему возникают трудности с получением вакцин: Еще не завершена третья стадия клинических исследований

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Степанов объяснил, почему возникают трудности с получением вакцин: Еще не завершена третья стадия клинических исследований
Некоторые трудности в получении вакцин против коронавируса возникают из-за того, что определенные производители еще не завершили третью стадию клинических исследований.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

По словам Степанова, Минздрав продолжает плановую деятельность в направлении получения дополнительных партий вакцин, согласно заключенным контрактам, которые есть в Минздраве, и согласно глобальной инициативе COVAX, к которой присоединена Украина.

"Возникают определенные трудности в получении этих вакцин. Эти трудности возникают не только в Украине, это происходит по всему миру", - отметил министр.

"Это происходит в связи с тем, что мощности наших фармпроизводителей, мировых фармпроизводителей, непосредственно... разрабатывая вакцину, делали это достаточно быстро, и все стадии, третья стадия клинических исследований, так как это предполагалось в обычных условиях, она еще не завершена, она продолжается", — сказал Степанов.

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По данным Минздрава, к концу марта - началу апреля в рамках инициативы COVAX Украина должна получить партию вакцин от AstraZeneca, до конца мая еще одна поставка вакцин этого производителя, а также должны прибыть вакцины компании Pfizer.

Кроме того, сейчас 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield ожидают отправку в Украину.

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Топ комментарии

  • Yakov Yakov
    стіпанов не міністр, стіпанов афєріст.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    противно слышать, читать и видеть этого зашкваренного говнюка.
  • Joshua Merlin
    а где отчет этого поца о поездке в Индию... или он просто съездил и купил себе курточку за 600 тысяч за откат?
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