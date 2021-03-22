"Локдаун - это смерть для бизнеса": ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
На акции присутствует около 300 человек.
В частности, по словам организаторов, они планируют с Майдана пойти к КГГА, чтобы выразить недовольство к мэру Виталию Кличко.
Далее протестующие планируют пойти к Офису Президента и выразить "недовольство в части уничтожения микропредпринимательства", а под Кабмином они будут в формате "свободного микрофона" выступать и проводить свой митинг.
"Под Кабинетом Министров мы будем требовать от правительства принят меры. Кабинет Министров может срочно разработать и внести законопроект, которые решат судьбу упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Эти законопроекты могут внести изменения и в закон о рыночный надзор, освободив нас от повинности иметь первичную документацию, которой априори нет у микропредпринимателей", - отметили организаторы.