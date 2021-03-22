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"Локдаун - это смерть для бизнеса": ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На Майдане Незалежности в Киеве протестуют предприниматели против карантина для бизнеса, а также за упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На акции присутствует около 300 человек.

В частности, по словам организаторов, они планируют с Майдана пойти к КГГА, чтобы выразить недовольство к мэру Виталию Кличко.

Далее протестующие планируют пойти к Офису Президента и выразить "недовольство в части уничтожения микропредпринимательства", а под Кабмином они будут в формате "свободного микрофона" выступать и проводить свой митинг.

"Под Кабинетом Министров мы будем требовать от правительства принят меры. Кабинет Министров может срочно разработать и внести законопроект, которые решат судьбу упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Эти законопроекты могут внести изменения и в закон о рыночный надзор, освободив нас от повинности иметь первичную документацию, которой априори нет у микропредпринимателей", - отметили организаторы.

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Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 01
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 02
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 03
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 04
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 05
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 06
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 07
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 08
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 09
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 10
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 11
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 12
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 13
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 14
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 15
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 16
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 17
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 18
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 19
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 20
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 21
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 22
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 23
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 24
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 25
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 26
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 27
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 28
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 29
Локдаун - это смерть для бизнеса: ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей 30


Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • игорь полковник
    Опять базарников согнали.Нет пусть люди передохнут из за ваших базаров и рыгаловок.Вы бы зедебилы вакцинации требовали от своего нелоха,безопасной вакциной,тогда никаких лохдаун бы и не было!! Весь мир летом откроется и будет нормально жить,а вы так и будете палками махать и в коридорах доходить.
  • Денис Иванов 85264b72
    Мені так подобаються ті фопи. А вони виконували вимоги карантину? Наприклад я ніде в невеликих магазинах не бачив, щоб не обслуговували людей без масок, хоча на вході висить попередження. Я мовчу, що ніхто з самих ФОПовців їх не використовую при роботі. Але людям це не пояснити, якщо вони не перехворіли в важкій чи в середній формі. Їм здається що це фігня. А зато поорати, що ви нас вбиваєте локдауном вони можуть.
  • Bogdan_
    та шо вы начинаете!? Хуже не будет! Давайте введём локдаун по-приколу. А если шо, вы его снесёте.
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