"Локдаун - это смерть для бизнеса": ФОПы протестуют на Майдане против карантина для предпринимателей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдане Незалежности в Киеве протестуют предприниматели против карантина для бизнеса, а также за упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На акции присутствует около 300 человек.

В частности, по словам организаторов, они планируют с Майдана пойти к КГГА, чтобы выразить недовольство к мэру Виталию Кличко.

Далее протестующие планируют пойти к Офису Президента и выразить "недовольство в части уничтожения микропредпринимательства", а под Кабмином они будут в формате "свободного микрофона" выступать и проводить свой митинг.

"Под Кабинетом Министров мы будем требовать от правительства принят меры. Кабинет Министров может срочно разработать и внести законопроект, которые решат судьбу упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Эти законопроекты могут внести изменения и в закон о рыночный надзор, освободив нас от повинности иметь первичную документацию, которой априори нет у микропредпринимателей", - отметили организаторы.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.