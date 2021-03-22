"Хвастаться нечем": в оккупированном Крыму рассказали о притоках в водохранилища
Об этом он сказал 22 марта на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения оккупированного Крыма, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"По притокам в водохранилища особо хвастаться нечем. Ожидаем, что они изменятся, но за неделю они (притоки. - Ред.) не многим превышают суточный отбор. В течение минувшей недели мы поднимали с западного направления 91 тысячу кубических метров воды. Работали насосные агрегаты, что нам позволило снизить подъем воды из симферопольских водохранилищ до 32-33 тысяч кубов воды в сутки", – рассказал Баженов.
В Министерстве ЖКХ подконтрольного России правительства Крыма сообщили, что по состоянию на 19 марта, на "мертвом объеме" остаются Симферопольское и Загорское водохранилища.
Напомним, с 24 августа 2020 года в разных населенных пунктах оккупированного Крыма из-за засухи и обмеления водохранилищ начались ограничения в подаче воды.
19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.
В начале марта 2021 года в оккупированном Крыму заговорили о подготовке иска к Украине "из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой".
Россия потратит около 80 млрд рублей на финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" в 2021 году. Также правительство РФ выделило более 3,2 млрд рублей на поиск "новых источников питьевой воды" в оккупированном Крыму.