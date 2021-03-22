За сутки в ВСУ зарегистрировано 69 новых случаев заболевания COVID-19, 12 человек госпитализированы
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По состоянию на 10.00 22 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 125 человек.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
Всего за время пандемии выздоровели 17 320 человек, летальных случаев 52.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 586 человек.
За минувшие сутки зарегистрировано 69 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 12 человек.
С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 13 102 человека получили 1 дозу вакцины. Из них 1 808 - военные медики.
За минувшие сутки от COVID-19 вакцинировались 1 275 человек.