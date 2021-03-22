Внеочередное заседание Рады может состояться 25 марта, - нардеп "Голоса" Железняк
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Telegram сообщил глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"По внеочередному заседанию. Учитывая, что на сайте Рады висит официальное сообщение, что спикер улетел с рабочим визитом, то пока говорят о четверге (25/03)", - написал он.
Также Железняк добавил, что считает большой глупостью собирать внеочередное заседание ВР,
"Надеюсь хватит мудрости хотя бы еще пару полезных законопроектов для страны поставить, а не только политику", - добавил нардеп.
Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергея Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.