Внеочередное заседание Рады может состояться 25 марта, - нардеп "Голоса" Железняк

Внеочередное заседание парламента в связи с протестом и погромами под Офисом Президента на выходных может состояться в четверг, 25 марта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Telegram сообщил глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"По внеочередному заседанию. Учитывая, что на сайте Рады висит официальное сообщение, что спикер улетел с рабочим визитом, то пока говорят о четверге (25/03)", - написал он.

Также Железняк добавил, что считает большой глупостью собирать внеочередное заседание ВР,

"Надеюсь хватит мудрости хотя бы еще пару полезных законопроектов для страны поставить, а не только политику", - добавил нардеп.

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Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергея Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.

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