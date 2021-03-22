Украинский консул отправился на место аварии автобуса с украинцами в Польше, - МИД

Украинский консул отправился на место аварии автобуса с украинцами в Польше для координации оказания медицинской помощи пострадавшим и решения других вопросов.

Об этом сообщил в своем Твиттере спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Консул отправился на место аварии украинского автобуса для координации оказания медицинской помощи пострадавшим, решения вопроса возвращения в Украину четырех нетравмированных пассажиров. Польские правоохранители начали расследование причин ДТП. Горячая линия для родственников: +48784138555", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, минувшей ночью вблизи Кашице в Польше перевернулся автобус с 10 гражданами Украины: 1 человек погиб, 5 были госпитализированы.

Напомним, это уже вторая авария с украинским автобусом в Польше за последний месяц. 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.