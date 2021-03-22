Выявлены новые, опасные мутации "британского" штамма коронавируса в Украине, - Институт молекулярной биологии и генетики

Проведя секвенирование 17 образцов, отобранных у больных из Ивано-Франковска, и двух - из Киева, ученые ИМБГ обнаружили во всех образцах новые мутации "британского" штамма коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Института молекулярной биологии и генетики.

Подчеркивается, что модифицированный "британец" отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Лондоне в декабре 2020 года, критическими изменениями в участках вируса, отвечающих за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека.

"Образцы для исследования были отобраны на Прикарпатье, когда в регионе началась резкая вспышка заболевания. По данным, обнародованным на днях руководством Минздрава, до сих пор на территории Украины фиксировали единичные случаи предыдущего "британского" штамма", - отмечается в сообщении.

Кроме этого подчеркивается, что, очевидно, именно комбинация модифицированных штаммов "британца" вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением участившимся случаям повторного инфицирования людей. Кроме того, врачи фиксируют трудное течение коронавирусной болезни у людей.

"Можно говорить об очень опасной тенденции - замене предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали в Украине осенью-зимой и которыми украинцы уже переболели, новыми, мутированными штаммами "британца", - подчеркивает директор ИМБГ, академик Михаил Тукало.

Полученные учеными ИМБГ данные уже зарегистрированы в международной базе GISAID. Кроме этого о результатах исследования проинформированы СНБО и ВОЗ.

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"Представители ВОЗ согласились с выводами ученых ИМБГ относительно новой волны заболеваемости, вызванной новым для Украины штаммом коронавируса, который характеризуется более тяжелыми клиническими проявлениями. И предупредили о появлении других, более опасных штаммов, которые начали фиксировать в других странах Европы", - следует из сообщения.

"Специалисты ВОЗ подчеркнули необходимость регулярного мониторинга изменений SARS-CoV-2 для выявления новых ковид-мутантов, которые "заходят" в страну, что позволит, при условии быстрого противоэпидемического реагирования, локализовать вспышки заболевания и остановить дальнейшие волны пандемии. Метод полногеномного секвенирования позволяет ученым определить угрожающие изменения в вирусе SARS-CoV-2 в течение недели - для этого у нас есть и современное оборудование, и специалисты, а теперь - уже и опыт", - подчеркивают украинские ученые.