Евросоюз утвердил новые санкции против РФ из-за нарушений прав человека, - Йозвяк

Европейский Союз утвердил санкции против России, Китай, Северной Кореии из-за нарушения прав человека.

Об этом в Twitter сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Санкции ЕС в отношении прав человека уже приняты. 11 человек и 4 субъекта из Китая, России, Эритреи, Северной Кореи, Южного Судана и Ливии", - говорится в сообщении.

По данным Йозвяка, имена будут опубликованы в официальном журнале сегодня.

Напомним, ранее сообщалось, что в Евросоюзе согласовали введение санкций против двух россиян из-за "чистки геев" в Чечне.

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