Ожидаем от МВД и СБУ проведения расследования, - заявление Кабмина по событиям под ОПУ
Об этом говорится в совместном заявлении членов Кабинета Министров Украины по событиям под Офисом Президента, которые состоялись вечером 20 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Конституция Украины гарантирует право граждан на мирные собрания и демонстрации... В то же время члены Кабинета Министров Украины решительно осуждают вандализм и надругательство над государственными символами во время акций протеста", - подчеркивается в заявлении.
Кроме этого отмечается, что неправомерные действия, которые состоялись под Офисом Президента 20 марта, неприемлемы и противоречат европейским ценностям, закрепленным в Конституции Украины.
"Правительство призывает всех граждан воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным путем. Ожидаем от МВД и СБУ проведения расследования событий 20 марта", - подытожено в заявлении.
Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.