Правительство планирует возобновить карантинные выплаты предпринимателям из "красной" зоны, - Шмыгаль
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Кабмин планирует возобновить выплаты предпринимателям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам главы правительства, государство поддержит людей в период жесткого карантина в регионах.
"Поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте", - говорится в сообщении.