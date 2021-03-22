Закарпатского судью, вымогавшего 15 тыс. грн, приговорили к 5 годам лишения свободы, - ВАКС

Судья Межгорского райсуда Закарпатской области, вымогавший и получивший 15 тыс. грн за вынесение "нужного решения" приговорен к 5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционного суда.

В понедельник, 22 марта, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор по делу по обвинению судьи Межгорского районного суда Закарпатской области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

ВАКС признал виновным судью в совершении указанного уголовного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права занимать должность судьи на срок 3 года с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Мера пресечения в виде залога в размере 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, составляет 168 160 гривен, оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу.

Напомним, что судья Межгорского районного суда Закарпатской области обвинялся в том, что он просил и получил 15 тыс. грн за вынесение решения в пользу истца по гражданскому делу о взыскании долга за невыполненные работы. Судья был разоблачен сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды.

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