Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве превысила эпидпорог на 22,2%, - Поворозник

В столице за 11-ю неделю 2021 года зарегистрировано 27 170 больных гриппом и ОРВИ. Отмечался эпидемический процесс низкой интенсивности. На сегодня показатель заболеваемости составляет 915,6.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По его словам, всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 48,7% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело - 8 631 (рост на 31,8%), взрослых - 18539 человек (рост на 58,2%).

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"В структуре заболеваемости дети составляют 31,8%, а на предыдущей неделе - 35,8%. 52,6% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость выросла на 38,8% - зарегистрирован 4541 случай ", - рассказал Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 10-ю неделю госпитализированы 1864 человека, из них 74 - дети.

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"Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ также сыграл важную роль в росте госпитализации больных в коммунальные больницы. Ведь все больные с признаками вирусного заболевания автоматически становятся пациентами с подозрением на заболевание коронавирусом. Более того, у части больных в результате подтверждается коронавирус. Поэтому призыв беречь себя и своих родных остается актуальным. И помните: при первых признаках болезни не занимайтесь самолечением и обращайтесь к врачам. Берегите себя! " - призвал Поворозник.