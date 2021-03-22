Мошенники обманули 55 тыс. вкладчиков на 150 млн грн с помощью финансовой пирамиды, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вкладчикам предлагали пассивный доход от инвестиций во внутренний валюте проекта, однако обналичить такую ​​валюту было невозможно. За содеянное организаторам грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что схему организовали четверо мужчин в возрасте от 26-ти до 43-х лет. Фигуранты создали собственный сайт, где предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси.

Для инвестирования граждане покупали сертификаты стоимостью от трехсот до 300 тыс. гривен. Организаторы обещали ежедневную прибыль (более 350% годовых) от стоимости сертификатов в виде внутренней валюты. Внутреннюю валюту фигуранты предлагали конвертировать в криптовалюту, однако из-за технических характеристик сайта вывести прибыль было невозможно. Кроме этого, цена на криптовалюту была ниже в более чем 100 раз от той, которую отмечали организаторы.

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В мошенническую финансовую пирамиду инвестировали деньги более 55 тыс. граждан. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 млн гривен.

Работники полиции провели одиннадцать обысков по местам проживания и в автомобилях фигурантов. Обыски одновременно проходили в Киевской, Черкасской областях и в столице.

В результате изъято серверное оборудование, компьютерная техника, деньги, банковские карточки, чеки о покупке иностранной валюты, подарочные сертификаты финансовой пирамиды, черновые записи, мобильные телефоны.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

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