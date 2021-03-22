"Это показывает немудрость и незрелость действующей власти", - в "Голосе" против проведения внеочередного заседания Рады по событиям под ОП

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк считает нецелесообразным инициативу народных депутатов из фракции "Слуга народа" о проведении внеочередного заседания Верховной Рады в связи с событиями у Офиса президента 20 марта.

Об этом он заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Созыв внеочередного заседания именно по кейсу событий, которые произошли в субботу на Банковой, честно говоря, показывает немудрость и незрелость действующей власти. Я не понимаю, почему, когда происходили ужасные события на востоке (Украины - Ред.), внеочередное заседание никто не созывал. Когда у нас были открытые кейсы коррупции в действующей власти, когда у нас были проблемы, в том числе с судебной системой, против которой и вышло большинство протестующих, никто внеочередное заседание не созывал. Оно не созывается и в связи с увеличением заболеваний коронавирусом, и для принятия налоговых льгот или решений о поддержке бизнеса", - сказал Железняк.

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По его словам, инициатива о созыве внеочередного заседания парламента выглядит "как желание получить какие-то эфемерные политические баллы и еще больше нагнетает ситуацию".

Глава фракции считает, что внеочередное заседание стоит созывать для рассмотрения только одного вопроса - судебной реформы.

"Это будет здоровый, взрослый, мудрый ответ на ту ситуацию, которую мы наблюдаем уже второй день", - отметил Железняк.

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Он подчеркнул, что созыв во время карантина внеочередного заседания по всем другим вопросам, особенно для того, чтобы осудить субботние события, является немудрым.

"Надеюсь, что действующая власть откажется от этой инициативы", - резюмировал Железняк.

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Как сообщалось, 20 марта вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.

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