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Протест ФОПов в центре Киева: на Грушевского ориентировочно до 15:00 ограничили движение

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Протест ФОПов в центре Киева: на Грушевского ориентировочно до 15:00 ограничили движение
В Киеве на Грушевского ограничили проезд в обоих направлениях в связи с массовыми акциями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Telegram.

"Движение по улице Грушевского ограничено в обоих направлениях (от улицы Шелковичной до Петровской аллеи) в связи с проведением массовой акции. Ориентировочно до 15:00", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проезд открыт только для общественного транспорта.

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Протест ФОПов в центре Киева: на Грушевского ориентировочно до 15:00 ограничили движение 01

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Топ комментарии

  • Стрелок
    Протест ФОПов в центре Киева: на Грушевского ориентировочно до 15:00 ограничили движение - Цензор.НЕТ 7569
  • Стрелок
    неблагодарные!
    о вас же заботится родное правительство и лично господин величайший!
    одумайтесь!
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Тут я с Муждабаевым согласен всецело.
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