В Раде зарегистрировали законопроект о санкционной политике, - "слуга народа" Ясько

Члены межфракционного объединения "Украина 603,7" разработали и зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о санкционной политике.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила нардеп "Слуги народа" Елизавета Ясько.

"Одна из инициатив (межфракционного объединения "Украина 603,7". - Ред.) касается санкционной политики... Мы зарегистрировали законопроект и большинство депутатов, которые входят в наше межфракционное объединение подписали и поддержали его, мы ждём сейчас заключение экспертных групп. Мы работали над ним, консультируясь с международным сообществом, и Министерством иностранных дел Украины, и СНБО", - отметила парламентарий.

По ее словам, этот законопроект предлагает создать новую философию санкционной политики, которая является инструментом защиты национальных интересов. Авторы предлагают разделить санкционный режим на два блока - национальный и международный, а также определить конкретные таймлайны рассмотрения представления о включении в санкционный список и установить ответственность за нарушение.

"Главное - мы создаем аналитическое бюро, которое занимается мониторингом, и создается Единый государственный реестр, которого на сегодняшний день нет в Украине", - уточнила Ясько.

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