Я поддерживаю формулировку Байдена, - Шмыгаль о "Путине-убийце"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поддерживает высказывания президента США Джо Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин является убийцей.

Об этом Шмыгаль заявил в интервью Handelsblatt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Геополитическая ситуация сейчас непростая. Коронавирусный кризис это только усиливает. Соответственно, эмоциональными являются настроения. Но ввиду того, что Украина вынуждена уже седьмой год подряд противостоять российской агрессии, в результате которой погибли более 10 тыс. человек, я могу только сказать: Я поддерживаю такие формулировки Джо Байдена", - отметил Шмыгаль.

При этом премьер отметил, что не считает подобное высказывание неуместными.

"Нет, вспомните визит высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля в Москву. Тогда Европа еще раз увидела истинное лицо Москвы, как Россия относится к Европе и остальному миру. Это должно повлиять на отношение цивилизованного мира к РФ", - отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".