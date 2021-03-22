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Я поддерживаю формулировку Байдена, - Шмыгаль о "Путине-убийце"

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Я поддерживаю формулировку Байдена, - Шмыгаль о "Путине-убийце"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поддерживает высказывания президента США Джо Байдена о том, что президент РФ Владимир Путин является убийцей.

Об этом Шмыгаль заявил в интервью Handelsblatt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Геополитическая ситуация сейчас непростая. Коронавирусный кризис это только усиливает. Соответственно, эмоциональными являются настроения. Но ввиду того, что Украина вынуждена уже седьмой год подряд противостоять российской агрессии, в результате которой погибли более 10 тыс. человек, я могу только сказать: Я поддерживаю такие формулировки Джо Байдена", - отметил Шмыгаль.

При этом премьер отметил, что не считает подобное высказывание неуместными. 

"Нет, вспомните визит высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля в Москву. Тогда Европа еще раз увидела истинное лицо Москвы, как Россия относится к Европе и остальному миру. Это должно повлиять на отношение цивилизованного мира к РФ", -  отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

Автор: Ірина Дашківська

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  • Шрек Баблокат
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    Вездеход шведский, комбинезон канадский, ботинки австралийские, убийца российский..

    Я підтримую формулювання Байдена, - Шмигаль про "Путіна-вбивцю" - Цензор.НЕТ 6266
  • Валерия Ларченко b661826f
    Ахахаха))))уже шмыгаль "поддержал"...сцикливая зеблоха на кривых ножках,ты где?
  • Ksenia VB
    зеленський до цього часу не знає, хто на нас напав
    був в зоні колобойових дій і питав в бійців чому йде війна.
    тупе, ссикливе і обмежене руцкім міром..
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