Президент ЕБРР Рено-Бассо встретится с Зеленским и Шмыгалем

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо 22 и 23 марта будет находиться с визитом в Украине и примет участие во встречах на высоком уровне.

Об этом говорится в пресс-релизе банка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Во время своего визита Рено-Бассо встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, представителями правительственных и деловых кругов. Обсуждение будет сосредоточено на реформах, необходимых для осуществления инвестиций ЕБРР и другими инвесторами, а также на восстановлении после пандемии COVID-19.

В этом году ЕБРР прогнозирует восстановление украинской экономики на уровне 3%, однако оно в значительной степени будет зависеть от развития пандемии и прогресса реформ. В Киеве Рено-Бассо также выступит во время виртуального внедрения Национальной экономической стратегии Украины-2030.

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Украина является одним из трех основных направлений инвестиционной деятельности ЕБРР. Только за последние два года банк выделил 2 млрд евро на поддержку экономики страны. Инвестиции сочетаются с поддержкой политики, которая способствует борьбе с коррупцией, надлежащему управлению государственными предприятиями, структурным реформам и формированию более прозрачной деловой среды.

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