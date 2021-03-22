"Не 8 тысяч, а средняя зарплата": советник главы ОП Милованов рассказал о размере помощи предпринимателям в "красной" зоне

Советник главы ОП Тимофей Милованов рассказал, как будет работать программа поддержки предпринимателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Местная власть там, где закрывают на карантин в связи с переходом в красную зону, должна разработать пакет поддержки и предоставить, показать его центральной власти. Тогда центральная власть добавит к тем средствам, которые готова предоставить местная власть, еще 100%. Таким образом стараемся все вместе помочь, местная и центральная власть пополам, 100% + 100%. Это и ответ, где взять деньги: вместе, я думаю, будет легче найти средства, чем политически выбирать одну сторону, которая должна поддержать всех", - объяснил советник главы ОП.

Также Милованов уточнил информацию о размере помощи предпринимателям.

"Там не 8 тысяч, а средняя зарплата. Должно быть в рамках средней зарплаты в регионе, потому что помощь должна быть адаптирована к средней зарплате, уровню цен в конкретных городах. Кто-то может даже получить больше, чем в Киеве, такое тоже возможно. Есть регионы, где просто сложная финансовая ситуация, они тогда обращаются к центральной власти, и она будет решать и делать исключения. Но должно быть обращение, что извините, у нас не получается, нет денег. Тогда центральная власть сможет помочь. Если вы помните, когда выдавались эти 8 тысяч гривен, это делалось еще до локдауна. Механизм выдачи через "Дію" и Пенсионный фонд работает. Одно из требований программы, кстати, чтобы выплаты были через "Дію", потому что это позволяет добиться прозрачности, скорости и исключить злоупотребления", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство планирует возобновить карантинные выплаты предпринимателям из "красной" зоны.

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