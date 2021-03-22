Оценку поврежденного после акции в поддержку Стерненко здания ОП проводило Госуправление делами, - пресс-служба президента
Об этом Радио Свобода сообщили в пресс службе Офиса президента Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Государственное управление делами - это была их экспертная оценка и они обращались к специалистам", - заявили в пресс-службе.
Восстановительные работы начались в воскресенье. В то же время, в Офисе президента не могут сориентировать, сколько времени понадобится, чтобы все завершить.
"Частично уже начались (восстановительные работы - Ред.). Там демонтировали двери, в которых стекло было разбито. Отмывают эту дверь. Сегодня фасад требует еще достаточно серьезной работы", - рассказали в пресс-службе ОПУ.
Как сообщалось, 20 марта вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергея Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.
Позже журналист Вячеслав Лакомкин сообщил в "Фейсбук", что столичные клининговые компании готовы отмыть гранит на Банковой за 12 тыс. грн и восстановить дверь за 30 тыс. грн, а не за 2 млн, как сказали в ОП.