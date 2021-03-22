Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности: Теперь СБУ сможет сконцентрироваться на выполнении задач, связанных с безопасностью государства
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Отмечается, что документ создает институциональные условия для защиты экономических процессов от давления силовых органов, что поддерживается международными партнерами Украины. Основной функцией Бюро экономической безопасности будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес или государственных структур.
"Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган", - отметили в ОП.
После принятия закона о Бюро экономической безопасности СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Это позволит СБУ сфокусироваться на выполнении задач, которые действительно напрямую связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики.
Согласно закону, Бюро экономической безопасности является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Его деятельность направляется и координируется Кабинетом Министров.
К полномочиям Бюро экономической безопасности относятся:
- выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;
- оценки рисков и угроз экономической безопасности государства, наработки способов их минимизации и устранения;
- предоставление предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты по вопросам устранения предпосылок для создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;
- обеспечение экономической безопасности государства путем предотвращения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;
- сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем
- планирование мероприятий в сфере противодействия уголовным правонарушением, отнесенных законом к его подследственности;
- выявление и расследование правонарушений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;
- составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.