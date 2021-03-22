Украина может стать членом ЕС в промежутке от 5 до 10 лет, - Шмыгаль

Решающим фактором в процессе вступления Украины в ЕС является прогресс в проведении реформ в стране.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью Handelsblatt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"В борьбе с коррупцией или в вопросе правосудия должны быть достигнуты европейские стандарты. Мы интенсивно над этим работаем. Мы также проводим переговоры с Брюсселем по Соглашению об Общем авиационном пространстве и общих стандартах энергетического рынка. Прежде всего, это касается интеграции Объединенной энергетической системы Украины с общеевропейской энергосистемой ENTSO-E. Мы приближаемся к Европе шаг за шагом", - подчеркнул он.

Кроме этого он отметил, что Украина готова стать членом ЕС и стремится ускорить этот процесс, так как многие украинцы отдали свою жизнь в войне с Россией за эту идею.

"Нашим желанием является, в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это конечно зависит не только от нас, а от 27 других стран. Это же касается и НАТО. Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе. Мы уже очень тесно сотрудничаем с НАТО. Свидетельством этого является заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что "двери НАТО открыты для Украины".

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