Шмыгаль поручил внести изменения в план вакцинации, что позволит быстрее делать прививки гражданам, - совещание у Зеленского

На селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, обсудили ускорение вакцинации и поддержку людей и бизнеса в "красных" зонах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что активных больных в стране на сегодня более 263 тыс..

"Из 63 тысяч коек с подведенным кислородом заполнены 39 тыс. Коек интенсивной терапии занято 2 652 из 4 909", - отметил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что 20 марта было проведено заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, по итогам которого к "красной" зоне были отнесены город Киев и Одесская область. Кроме того, сегодня утром по поручению Президента Украины глава правительства провел совещание с министрами по разработке механизмов совместной с органами местного самоуправления поддержки бизнеса и людей в "красных" зонах.

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Зеленский сообщил, что намерен как можно скорее подписать принятый парламентом 19 марта закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия после прививки против коронавируса. После этого постановлением Кабинета Министров будет создан специальный компенсационный фонд.

По результатам совещания Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову внести изменения в план вакцинации, которые позволят быстрее вакцинировать граждан, которые записались на прививку через портал "Дія".

Также правительство работает над тем, чтобы как можно быстрее получить обещанные вакцины от COVID-19. Сейчас договоренности есть не только в рамках программы COVAX, но и по вакцинам Covishield, Sinovac, Pfizer.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что в украинской армии уже вакцинировано более 13 тыс. человек.

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