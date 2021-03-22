В России отказалась возбуждать уголовное дело из-за отравления Навального

Томская полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Это следует из письма местного линейного отдела МВД, которое зачитал судья 235-го гарнизонного военного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.



В этом суде рассматривается иск к следователю Главного военного следственного управления СК России, который вскоре после инцидента не стал возбуждать уголовное дело по факту инцидента. "Выслушав мнения сторон, суд признал решение ГВСУ законным и обоснованным, а жалобу ФБК - не подлежащей удовлетворению", - огласил решение судья Андрей Толкаченко.

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В следственном ведомстве указали, что передали заявление Навального в линейное управление полиции, так как он попал в больницу с борта самолета. "В (письме, - ред.) сообщается, что по факту госпитализации от 20 августа 2020 года в медучреждение города Томска Навального следственным отделением Томского линейного отдела МВД России в период с 20 августа 2020 года по 10 февраля 2021 года проведена проверка", - сообщил Толкаченко.

По итогам проверки, следует из документа, "10 февраля 2021 года принято решение об отказе в возбуждения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 24 УПК". Речь в указанном пункте идет об отсутствии события преступления.

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Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" и заменил его на реальный в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания, обратились с призывом к российским властям освободить его.

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