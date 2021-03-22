Ограничения работы транспорта в "красных" зонах: Кабмин передал полномочия местным властям

Кабмин изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области самостоятельно будут принимать решение о карантинных ограничениях на автотранспорте и дорогах в регионах "красной" зоны. По их решениям будут запрещаться регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.

Исключение составляют:



- транзитные перевозки;

- перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5 человек без учета детей в возрасте до 14 лет;

- перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;

- перевозки пассажиров автотранспортом в международном сообщении при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.

"Также по отдельному решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет запрещена посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов", - добавил Криклий.

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