Реформирование сферы безопасности в соответствии со стандартами НАТО - приоритет для Украины, - Разумков
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"Среди приоритетов - переход Украины на стандарты, нормы и принципы НАТО. Мы существенно продвинулись по различным направлениям евроатлантических реформ, в частности приняли важные законодательные акты и руководящие документы в сфере безопасности и обороны", - сообщил Разумков на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ в понедельник в Брюсселе.
Спикер напомнил, что Верховная Рада приняла законы Украины "Об оборонных закупках" и "О разведке", а также Стратегию национальной безопасности Украины.
"Украина продолжит реформировать свою военную сферу и сферу безопасности в соответствии со стандартами НАТО", - подчеркнул Разумков.
По его словам, признание партнером НАТО с расширенными возможностями является важным этапом реализации евроатлантических стремлений Украины.
Глава украинского парламента отметил, что План действий по членству Украины в НАТО является логическим и безальтернативным шагом для Украины на пути евроатлантической интеграции.
"Мы хотели бы увидеть ПДЧ для Украины в ближайшей перспективе и надеемся на формирование среди союзников необходимого консенсуса в этом вопросе", - сказал он.
Разумков подчеркнул, что Украина приветствует намерение союзников подтвердить политику "открытых дверей" Альянса во время следующего саммита НАТО.
Руководитель Верховной Рады также отметил, что совместным приоритетом и задачей Альянса и Украины является восстановление заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне.
Кроме того, он подчеркнул, что парламентское измерение остается важной составляющей политического диалога с НАТО и союзниками.
"Мы благодарны Парламентской ассамблее НАТО, а также союзникам, что было поддержано предложение Украины о перенесении проведения очередной весенней сессии ПА НАТО на конец мая 2022 года в Киеве. Я надеюсь, что коронавирус не помешает нам в этом", - сказал председатель Верховной Рады.
По его словам, приоритетным заданием для украинского парламента является усиление сотрудничества между Украиной и НАТО, направленного на поддержку безопасности в евроатлантическом пространстве.
"Украина высоко ценит неизменную солидарность союзников с нашим государством и решительную позицию НАТО относительно продолжающейся агрессии Российской Федерации в Крыму и на Донбассе", - подчеркнул Разумков.
Глава парламента выразил благодарность государствам-членам за поддержку внутренних реформ в Украине, а также за заинтересованность и поддержку инициативы Украины по созданию "Крымской платформы", конечной целью которой является деоккупация Крыма.