ЦПАУ в Киеве с 20 марта будут предоставлять "только срочные услуги", - КГГА
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявила директор Департамента предоставления административных услуг Наталья Шамрай.
"Для предотвращения стремительного распространения коронавирусной болезни было принято решение временно ограничить доступ к центрам предоставления административных услуг. С 20 марта в ЦПАУ Киева предоставляют только срочные услуги", - отметила Шамрай.
По ее словам, во время личного визита в ЦПАУ можно получить следующие административные услуги:
- выдача готового паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и загранпаспорта;
- выдача паспорта гражданина Украины при вклеивания фотографии;
- возвращение паспорта гражданина Украины (свидетельства о рождении, если подавался оригинал) в случае регистрации места жительства;
- выдача готового разрешения на трудоустройство;
- комплексная услуга при рождении ребенка: (прием, выдача):
- свидетельство о рождении ребенка;
- получение социальной помощи;
- регистрация места жительства ребенка (если заявитель настаивает);
- удостоверение многодетной семьи (если заявитель настаивает).
- разрешение на трудоустройство иностранцев и вид на жительство (оборудован ящик для приема пакета документов) можно подать через ящик для документов, расположенный на входе в ЦПАУ.