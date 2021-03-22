Тенденция хорошая, введенные эпидограничения дают результаты, - глава Ивано-Франковской ОГА о ситуации с коронавирусом в регионе

Ивано-Франковская область в настоящее время остается в "красной" зоне. За последнюю неделю уровень заболеваемости COVID-19 в регионе начал стабилизироваться.

Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Тенденция хорошая, но это не причина расслабляться. Введенные Кабинетом Министров Украины эпидемические ограничения дают результаты. Строгий карантин - это один из методов сдержать болезнь. Поэтому его нужно соблюдать. Без исключений!" - отметил он.

Кроме этого он напомнил, что другим методом борьбы с COVID-19 является вакцинация.

"Она активно проводится на Прикарпатье. Но сделать прививки всем и сразу невозможно. Соответственно, не стоит думать, что если началась вакцинация, то о карантине можно забыть. Только совместными усилиями можно бороться с COVID-19", - добавил Бойчук.

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