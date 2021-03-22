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Протест ФОПов в центре Киева: полиция просит водителей избегать поездок в центральную часть города. ФОТО

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Участники акции протеста находятся на Европейской площади и двигаются по кругу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Киева в Telegram.

"Избегайте поездок по центральной части города и по улицам: Крещатик, Богдана Хмельницкого, Грушевского, Михайловская, Владимирский спуск", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщалось ранее, в Киеве проходит акция протеста ФОПов. Ранее активисты перекрыли улицу Грушевского.

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Протест ФОПов в центре Киева: полиция просит водителей избегать поездок в центральную часть города 01
Протест ФОПов в центре Киева: полиция просит водителей избегать поездок в центральную часть города 02

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Чого бунтуєте? Все ж зешебісь, що хотіли то те і маєте!
  • Стрелок
    зеленский "пока" держится на таких дурачках как ты
  • Стрелок
    ошибки в первую очередь надо признавать! потом менять что то в башке! а уж потом исправлять!
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