Протест ФОПов в центре Киева: полиция просит водителей избегать поездок в центральную часть города. ФОТО
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Участники акции протеста находятся на Европейской площади и двигаются по кругу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Киева в Telegram.
"Избегайте поездок по центральной части города и по улицам: Крещатик, Богдана Хмельницкого, Грушевского, Михайловская, Владимирский спуск", - говорится в сообщении полиции.
Как сообщалось ранее, в Киеве проходит акция протеста ФОПов. Ранее активисты перекрыли улицу Грушевского.