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Байден отказался от переговоров с Путиным, - МИД РФ

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Байден отказался от переговоров с Путиным, - МИД РФ
Американская сторона не поддержала предложение президента России Владимира Путина о проведении разговора с Президентом США Джо Байденом 19 или 22 марта.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.

"С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение Президента России В.В.Путина о проведении разговора с Президентом США Дж.Байденом 19 или 22 марта с.г. в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности. Упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. Ответственность за это целиком на США", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

Топ комментарии

  • Leonidas 4503 5b487af2
    путю послали открытым текстом, но ему не вериться
  • Petrov Viktor
    Какие могут быть переговоры с чикатило или гитлером, только приговоры.
  • Владислав Васильченко
    Байден отказался от переговоров с Путиным, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9086
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