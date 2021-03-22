Задержанному после акции под ОП Сорду завтра будут избирать меру пресечения в Печерском райсуде (обновлено)

Писателю, ветерану и основателю издательства "Дом химер" Владу Сорду, которого полиция задержала после акции в поддержку активиста Сергея Стерненко у Офиса Президента, сегодня будут избирать меру пресечения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Стерненко.

"Сегодня вечером после 18:00 в Печерском суде (Владимирская, 15) будут избирать меру пресечения для Влада Сорда", - говорится в сообщении.

Позже в Telegram-канале Стерненко сообщили, что заседание суда переносят на завтра.

Как сообщалось, в субботу, 20 марта, вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергея Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.

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