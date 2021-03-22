Задержанному после акции под ОП Сорду завтра будут избирать меру пресечения в Печерском райсуде (обновлено)
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Стерненко.
"Сегодня вечером после 18:00 в Печерском суде (Владимирская, 15) будут избирать меру пресечения для Влада Сорда", - говорится в сообщении.
Позже в Telegram-канале Стерненко сообщили, что заседание суда переносят на завтра.
Как сообщалось, в субботу, 20 марта, вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергея Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.
Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".
Подробнее о том, кто такой Владислав Сорд читайте в материале Цензор.НЕТ.