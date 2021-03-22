Новости

Сторонники Стерненко анонсировали очередную акцию под ОП: "Следующая встреча - в день апелляции"

5 836112
Сторонники Стерненко анонсировали очередную акцию под ОП: "Следующая встреча - в день апелляции"
Активисты анонсировали еще одну акцию у стен Офиса Президента в поддержку Сергея Стерненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Стерненко в Facebook.

"Спасибо, что вы пришли в субботу. Только смелые могут сломать систему. Это была замечательная мирная акция - под Офисом президента не было ни одного пострадавшего и ни одной стычки. ... Наша следующая встреча - в день апелляции. Киев, Банковая, Офис Президента. Дата будет известна в скором времени. Готовимся", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергей Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали.

Читайте: Оценку поврежденного после акции в поддержку Стерненко здания ОП проводило Госуправление делами, - пресс-служба президента

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Вла
    приходь сам на акцію і все роскажи, хто бандит, а хто - герой.
    Коли такі, як ти сиділи по домівках на дупах рівненько, такі як Стерненко палили вату в Одесі.
    А такі, як затриманий Змій - захищали Україну. Так що стули пельку
  • vlad semenin 1475f236
    Забавно да ,Щербича ,который содействовал созданию одесской респубики не осудили и сейчас он депутат ,а Стерненко, благодаря которому Одесса осталась украинской и который противодействовал таким как этот Щербич сейчас сидит в сизо это по твоему правосудие ?
  • Bogdan_
    Прихильники Стерненка анонсували чергову акцію під ОП: "Наступна зустріч - у день апеляції" - Цензор.НЕТ 7606
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости