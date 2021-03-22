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Инвалидность или заболевание: Степанов рассказал о компенсациях за побочные действия от COVID-вакцин

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Инвалидность или заболевание: Степанов рассказал о компенсациях за побочные действия от COVID-вакцин
Если в результате вакцинации человеку будет установлена инвалидность или диагностировано заболевание, то государство осуществит соответствующие выплаты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Этот фонд будет наполняться деньгами, потому что мы говорим о компенсации, которая может быть в результате причиненного ущерба от вакцинации. Что это может быть за ущерб? Например, в результате вакцинации, а мы предусматриваем все без исключения, даже теоретические последствия, человеку может быть установлена инвалидность, что это привело к какому-то заболеванию. И нужно делать соответствующие выплаты этому человеку, кроме лечения за счет государства. Об этом мы говорим, за причиненный ущерб такая ответственность, которую на себя берет правительство", - рассказал Степанов.

При этом глава Минздрава подчеркнул, что в Украине "меньше 0,5% каких-либо побочных реакций в результате вакцинации".

"111 тыс. провакцинировано, 495 всего незначительных реакций произошло, которые ни к какому вреду не привели", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует создать фонд компенсаций за побочные последствия от COVID-вакцин.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Инвалидность или заболевание: Степанов рассказал о компенсациях за побочные действия от COVID-вакцин - Цензор.НЕТ 3205
  • Fjall_Raven
    уже сейчас можно точно сказать, ни связь с вакцинацией, не говоря уже о инвалидности и заболевании, доказать будет абсолютно не возможно. реалии прошлого доказывают.
  • Олег Куницин
    Конь-мародер в пальто за 22 тысячи долларов, с помощью ЗЕленой швали пролоббировал закон об снятии ответственности со ВСЕХ производителей вакцины и переложил компенсации за негативные последствия на украинский бюджет!!! Т.е. другими словами, покупаем по засекреченным ценам через фирму прокладку индийский шмурдяк, а в случае чего компенсацию платит народ Украины.
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