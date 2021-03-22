Инвалидность или заболевание: Степанов рассказал о компенсациях за побочные действия от COVID-вакцин

Если в результате вакцинации человеку будет установлена инвалидность или диагностировано заболевание, то государство осуществит соответствующие выплаты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Этот фонд будет наполняться деньгами, потому что мы говорим о компенсации, которая может быть в результате причиненного ущерба от вакцинации. Что это может быть за ущерб? Например, в результате вакцинации, а мы предусматриваем все без исключения, даже теоретические последствия, человеку может быть установлена инвалидность, что это привело к какому-то заболеванию. И нужно делать соответствующие выплаты этому человеку, кроме лечения за счет государства. Об этом мы говорим, за причиненный ущерб такая ответственность, которую на себя берет правительство", - рассказал Степанов.

При этом глава Минздрава подчеркнул, что в Украине "меньше 0,5% каких-либо побочных реакций в результате вакцинации".

"111 тыс. провакцинировано, 495 всего незначительных реакций произошло, которые ни к какому вреду не привели", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует создать фонд компенсаций за побочные последствия от COVID-вакцин.

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