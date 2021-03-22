Инвалидность или заболевание: Степанов рассказал о компенсациях за побочные действия от COVID-вакцин
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Этот фонд будет наполняться деньгами, потому что мы говорим о компенсации, которая может быть в результате причиненного ущерба от вакцинации. Что это может быть за ущерб? Например, в результате вакцинации, а мы предусматриваем все без исключения, даже теоретические последствия, человеку может быть установлена инвалидность, что это привело к какому-то заболеванию. И нужно делать соответствующие выплаты этому человеку, кроме лечения за счет государства. Об этом мы говорим, за причиненный ущерб такая ответственность, которую на себя берет правительство", - рассказал Степанов.
При этом глава Минздрава подчеркнул, что в Украине "меньше 0,5% каких-либо побочных реакций в результате вакцинации".
"111 тыс. провакцинировано, 495 всего незначительных реакций произошло, которые ни к какому вреду не привели", - отметил министр.
Ранее сообщалось, что Кабмин планирует создать фонд компенсаций за побочные последствия от COVID-вакцин.