Расширение НАТО и санкции - единственное, что держит Россию в рамках, - Шмыгаль

Введенные против РФ санкции помешали распространению дальнейшей агрессии со стороны РФ и очень помогли Украине.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью Handelsblatt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Мы считаем, что санкции нужно не только сохранять. В будущем они должны быть четкими, ясными и прежде всего более жесткими", - отметил Шмыгаль.

Кроме этого он добавил, что санкции являются эффективным рычагом воздействия на РФ, и они могут быть расширены.

"Российская Федерация должна придерживаться выполнения международно-правовых обязательств и прекратить агрессию против Украины. В частности, это касается и нарушения прав украинских граждан в оккупированном Крыму и на Донбассе. Конечно, санкции в этом случае также уместны и необходимы", - заявил Шмыгаль.

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Также он поделился своими ожиданиями от предстоящего обсуждения министрами иностранных дел ЕС стратегии в отношении Москвы.

"Решительный и единый сигнал по отношению к Москве. Единство ЕС в вопросе российской агрессии усиливает также позицию ЕС как международного игрока. Россия прилагает много усилий, чтобы расколоть это единство стран-членов, вбивая клин между ними...Если что-то и есть, что держит Россию в рамках, то это расширение НАТО и санкции. Посмотрите, Украина - независимое государство в Европе. Россия напала на это независимое государство и оккупировала его территории. Это очень опасный прецедент - для всей Европы", - добавил Шмыгаль.