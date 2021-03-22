Бизнесу уже выдали доступных кредитов на сумму около 27 млрд грн, - Минэкономики

От старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-участники выдали 10 942 кредитов на общую сумму почти 27 млрд грн.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минэкономразвития, из общей суммы больше средств пошли на рефинансирование ранее полученных займов, а именно 13,5 млрд грн (около 50%). Еще 8,6 млрд грн предприниматели получили в качестве антикризисных кредитов на пополнение оборотных средств под 0% (31,9%), а 4,8 млрд грн - на капитальные инвестиции.

Самыми активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (54%), торговли и производства (20%) и промышленной переработки (15%). По региональному классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области.

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За последнюю неделю банки-участники программы "Доступные кредиты 5-7-9%" подписали 573 договора на сумму 1 496 млн грн. В частности, 957 млн ​​грн от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств под 0%. 269 ​​млн грн - это выданные уполномоченными банками соглашения по рефинансированию предварительно выданных кредитов, а сумма инвестиционных кредитов составила 270 млн грн.

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На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 27 банками: АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Укрэксимбанк", АО АКБ "Банк Львов", ПАО "ПУМБ", АО "БАНК АЛЬЯНС ", АО" Кредобанк ", ПАО" БАНК ВОСТОК ", АО" Райффайзен банк Аваль ", АО" ТАСкомбанк ", АО" Альфа-банк ", АО" КБ "ГЛОБУС", АО "МЕГАБАНК", АО "ПОЛИКОМБАНК", АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК", АО "ОТП Банк", АО "КРЕДИТВЕСТ БАНК", АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК", АО "ПроКредит Банк", ПАО "КБ" Аккордбанк ", АО" БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ", ОАО "МТБ БАНК" , АО "Пиреус Банк МКБ", АО "АСВИО БАНК", АО КИБ, АО МетаБанк