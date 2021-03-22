Прокуратура АРК открыла производство против 23 российских артистов, выступавших в оккупированном Крыму. СПИСОК

Прокуратура АРК открыла уголовное производство в отношении 23 российских артистов, которых обвиняют в незаконном въезде в оккупированный Россией Крым.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии". По данным прокуратуры, эти артисты выступили в оккупированном Крыму на концерте в честь открытия моста через Керченский пролив.

"Уголовное производство начато по обращению председателя ОО "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка. Противоправные действия указанных граждан России квалифицированы по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины, досудебное расследование будет осуществляться СУ ГУ СБУ в АР Крым", - говорится в сообщении прокуратуры.

Читайте на Цензор.НЕТ: На джанкойском аэродроме наших десантников ждала ловушка, - Турчинов о военной операции в 2014 году

СМИ опубликовали список из 23 артистов, в отношении которых открыто производство:

Лариса Долина

Дима Билан

Дмитрий Харатьян

Валерия

Марина Ким

Александр Миньков

Зара

Денис Майданов

Александр Скляр

Ольга Кормухина

Алена Свиридова

Роман Пашков

Олег Газманов

Жасмин

Григорий Лепс

Юлианна Караулова

Александр Буйнов

Пелагея

Стас Пьеха

Юлия Волкова

Олег Шаумаров

Наталья Майданова

Руслан Тагиев

Также на Цензор.НЕТ: Оккупированный Крым "поделили" друзья Путина и марионетки Кремля, - росСМИ. ВИДЕО

Ранее СБУ сообщила Крым.Реалии, что в отношении 59 российских артистов, приезжавших в Крым после оккупации, ведется расследование в рамках уголовного производства.

Публичных комментариев указанных российских артистов нет.