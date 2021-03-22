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Прокуратура АРК открыла производство против 23 российских артистов, выступавших в оккупированном Крыму. СПИСОК

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Прокуратура АРК открыла производство против 23 российских артистов, выступавших в оккупированном Крыму. СПИСОК
Прокуратура АРК открыла уголовное производство в отношении 23 российских артистов, которых обвиняют в незаконном въезде в оккупированный Россией Крым.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии". По данным прокуратуры, эти артисты выступили в оккупированном Крыму на концерте в честь открытия моста через Керченский пролив.

"Уголовное производство начато по обращению председателя ОО "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка. Противоправные действия указанных граждан России квалифицированы по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины, досудебное расследование будет осуществляться СУ ГУ СБУ в АР Крым", - говорится в сообщении прокуратуры.

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СМИ опубликовали список из 23 артистов, в отношении которых открыто производство:

  • Лариса Долина
  • Дима Билан
  • Дмитрий Харатьян
  • Валерия
  • Марина Ким
  • Александр Миньков
  • Зара
  • Денис Майданов
  • Александр Скляр
  • Ольга Кормухина
  • Алена Свиридова
  • Роман Пашков
  • Олег Газманов
  • Жасмин
  • Григорий Лепс
  • Юлианна Караулова
  • Александр Буйнов
  • Пелагея
  • Стас Пьеха
  • Юлия Волкова
  • Олег Шаумаров
  • Наталья Майданова
  • Руслан Тагиев

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Ранее СБУ сообщила Крым.Реалии, что в отношении 59 российских артистов, приезжавших в Крым после оккупации, ведется расследование в рамках уголовного производства.

Публичных комментариев указанных российских артистов нет.

Автор: Ольга Лузан

Топ комментарии

  • Русский Алкаш
    уголовные дела нужно заводить в отношении каждой русской твари, которая посещала Крым и ОРДЛО, а не в отношении только артистов.
  • sv_bombardier
    Путлеровские безголосые фонограмщики - это понятно, а как там цапля Варнава поживает? Зелина шлюха. По-моему она тоже в Крыму подмывалась после 14-го года. Или ***** президента не в счет?
  • Віктор Безнос
    Перелік "отстоя".
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