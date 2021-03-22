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Киев не будет останавливать работу общественного транспорта, - КГГА

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Киев не будет останавливать работу общественного транспорта, - КГГА
Столица не будет останавливать работу общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Кабинет Министров изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности. Правительство предоставило полномочия региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решение о карантинных ограничениях в работе общественного транспорта", - отметил Поворозник.

По его слова м, сегодня на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняла решение не останавливать работу общественного транспорта столицы - наземного и метрополитена. Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах на такое транспортное средство.

"Подчеркиваю необходимость неукоснительного соблюдения пассажирами противоэпидемических правил - масочного режима и социальной дистанции! Будьте ответственными! Город сегодня делает все для того, чтобы не допустить транспортного и экономического кризиса и коллапса медицинской системы", - подытожил Поворозник.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Fly Flyiovich
    И вися на крайней ступеньке в маршрутке, с зажатой головой между чьей то задницей и дверью в маршрутке они чувствуют себя хозяевами жизни????
  • metal35
    А это нужно сделать в первую очередь!
  • Nikolai Chizhevsky
    Вы в метро ездите?особенно последний год пандемии свободно более менее,единственное как все любят набиваются последние или первые вагоны им по станции выходит 50 метро тяжело пройти к выходу,я бы маршрутки оменил там набиваются,а в Европе и комендатский час и по смс в маркет всё строго но транспорт не закрывался вообще никогда
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