Еще 12 краснокнижных птиц погибли в заповеднике "Аскания-Нова", полиция начала уголовное производство

В биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области продолжают гибнуть краснокнижные птицы - мертвыми нашли 12 особей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области, о новом случае смерти птиц заявил руководитель биосферного заповедника. Погибли 9 серых журавлей и 3 огаря рыжих.

Их тела должны направить на экспертизу. В исследовательском институте Харькова сейчас уже идут исследования птиц, погибших ранее.

Основной версией смерти животных следствие сейчас называет отравление зерном, которое фермеры обработали, чтобы бороться с полевыми грызунами.

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В полиции отмечают, что по новому факту смерти птиц возбудили еще одно уголовное производство по ч. 2 ст. 239 (Загрязнение или порча земель). Теперь в общем расследуют три дела.

Напомним, в первой половине января в заповеднике "Аскания-Нова" погибли более 200 краснокнижных серых журавлей. Как тогда рассказал директор заповедника Виктор Гавриленко, животные отравились обработанным химикатами зерном.

В начале февраля в Государственной экологической инспекции подтвердили, что журавли умерли от отравления зерном.

Журавлей пытались кормить на территории заповедника, чтобы они оставались там и не ели за его пределами. Однако это не дало результата и случаи гибели птиц не прекратились - в феврале специалисты местного управления Госпродпотребслужбы обнаружили еще 187 мертвых птиц. Еще несколько десятков мертвых животных обнаружили 17 марта.

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Херсонская облгосадминистрация просит аграриев временно не использовать препараты для борьбы с грызунами.