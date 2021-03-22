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ВСУ усиливают защиту воздушного пространства на северо-западном направлении. ФОТО

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Дивизион Львовского зенитного ракетного полка имени гетмана Ивана Выговского впервые заступил на боевое дежурство в системе ПВО страны в новом секторе ответственности на Волыни.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня зенитные ракетные войска усиливают свой боевой потенциал, наращивают боевые способности по всей территории страны, в том числе, и на северо-западном направлении, - отмечает офицер управления ЗРВ подполковник Денис Изосимов. - Это стало возможным благодаря успешно проведенным военным учениям, и, конечно, проведению боевых, исследовательских и испытательных пусков подразделений зенитных ракетных войск на государственном полигоне "Ягорлык".

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ВСУ усиливают защиту воздушного пространства на северо-западном направлении 01

"Дежурные силы круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны государства, контролируя воздушные цели как в воздушном пространстве страны, так и за ее пределами. Ежедневно к несению боевого дежурства привлекается более 1000 военнослужащих Воздушных Сил", - отметили в пресс-службе.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Могли б і збити росіску почвару на гвинтокрилі - щоб не залітали на нашу територію.
  • Chip Foose
    по моему направление какоето не то
  • Alexander Bereznuk e6baafd3
    то северо-восток
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