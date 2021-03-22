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"Нафтогаз" отложил закупку труб на фоне скандала с завышением цен "Интерпайпом" Пинчука

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"Нафтогаз" отложил закупку труб на фоне скандала с завышением цен "Интерпайпом" Пинчука
Поводом для отмены закупки стали замечания к тендерной документации участников



Группа "Нафтогаз" отменила закупку труб на 497 млн грн на фоне скандала с завышением цен на трубную продукцию заводами компании "Интерпайп", принадлежащей олигарху Виктору Пинчуку.

Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro.

На этот тендер заявились две компании – "Интерпайп Нико Тьюб" и "Нафтосервис". Формальным поводом для отмены закупки стали замечания к тендерной документации участников.

Согласно плану закупок добывающей компании на 2021 года, новый тендер на идентичные виды трубы в сопоставимым объеме отложен на март-апрель этого года.

Напомним, в начале марта СМИ сообщили о почти 3-кратном завышении компаниями группы "Интерпайп" цен на трубную продукцию для НАК "Нафтогаз Украины" по сравнению с поставками на рынок России.

Изучением информации занялся Антимонопольный комитета по обращению нардепа Алексея Кучеренко.

В компании "Интерпайп" Виктора Пинчука опровергли обвинения в завышении цен, объяснив 3-кратную разницу в стоимости идентичных труб особым "премиальным" видом соединений, которые используются украинской госкомпанией. 

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Топ комментарии

  • Женя Калаш
    А потом все удивляются почему все олигархи-вампиры выросли в Форбс с июня прошлого года, в то время когда все в минуса уходят.
  • Старый зольдат
    ЗеДятлы, для вас задачка.
    Условия задачи.
    В 2013 году Пинчук занимал 353 место в списке долларовых миллиардеров по версии журнала "Форбс".
    В июне 2020 года Forbes оценивал статки Пинчука в $1,4 млрд.
    По версии того же журнала состояние Пинчука в марте 2021 года составило $2,5 млрд.

    Вопрос для ЗеДятлов: Является ли совпадением то, что при президенте Зеленском Пинчук за один год почти в 2 раза увеличил своё состояние? И за чей счёт он его увеличил?
  • Женя Калаш
    РНБО! Аууууууууу!
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