Проезд в общественном транспорте Николаева будет осуществляться по спецпропускам, - мэр Сенкевич

Сегодня, 22 марта региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в ходе заседания приняла решение о введении специальных пропусков для проезда в общественном транспорте Николаева.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук городской голова Николаева Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ. "Предприятия, учреждения и организации должны обновить электронные пропуска для своих сотрудников. Для этого на сайте городского совета создана удобная в использовании электронная система", - уточнил он. Читайте также: Мэр Николаева Сенкевич: Кто откажется от вакцинации - будет лечиться за свой счет

Автор: Ірина Дашківська