"Членство Украины в ЕС - выигрышная ситуация не только для украинцев, но и для Германии и всего Евросоюза", - Шмыгаль - главе Бундестага Шойбле
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-служе Кабинета Министров Украины, встреча состоялась 19 марта в рамках рабочего визита правительственной команды в Германию.
Как отметил Шмыгаль, по социологическим опросам аналитического центра "Новая Европа" в сентябре 2020 года, 47% немцев поддерживает будущее членство Украины в ЕС.
"Такие цифры свидетельствует о высокой общественной поддержке евроинтеграционных стремлений Украины. Членство Украины в ЕС - это выигрышная ситуация не только для украинского народа, но и для Германии и всего Евросоюза", - отметил Шмыгаль.
Глава правительства также поблагодарил депутатов Бундестага за прошлогоднее принятие резолюции о создании в Берлине Центра документации, посвященного истории национал-социалистической оккупации.
Премьер-министр также сообщил президенту Бундестага, что при активной поддержке немецких партнеров в Украине продолжается реформа децентрализации, которая уже доказала свою эффективность в части улучшения качества публичных услуг и их приближения к жителям территориальных общин.
Шмыгаль поблагодарил Вольфганга Шойбле и депутатов Бундестага за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также отметил, что Украина рассматривает Северный поток-2 как геополитическую угрозу для всей Европы.
Кроме того, премьер-министр выразил надежду, что Германия будет выполнять активную роль в вопросе деоккупации Крыма, в частности в рамках новой инициативы "Крымская платформа".