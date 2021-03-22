За агрессивные действия России отвечает Путин, - Столтенберг

Президент РФ Владимир Путин несет ответственность за агрессивные действия его государства.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

В ответ на вопрос о том, считает ли он, как и Байден, Путина убийцей, Столтенберг сказал, что "Путин несет конечную ответственность за все действия, которые совершает российское государство, и мы видели неоднократные случаи агрессивного поведения, включая покушение на убийство оппонентов". Он также выразил обеспокоенность сообщениями, поступающими о том, что "Россия предлагает вознаграждение за убийство военных НАТО в Афганистане".

Генсек НАТО отметил, что нарушение Россией международного права, использование военной силы против соседей - Грузии и Украины, - а также агрессивные действия против стран-членов НАТО являются причинами ухудшения отношений Альянса и РФ.

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Именно агрессивное поведение России побудило НАТО провести "самую большую адаптацию со времен холодной войны" и, в частности, усилить восточный фланг Альянса, а также увеличить меры по кибербезопасности, пояснил Столтенберг.

Он подчеркнул, что подход НАТО к России является двойственным: "Мощное сдерживания и оборона в сочетании с открытостью к содержательному диалогу". В качестве примера такого диалога Столтенберг привел недавнее продление действия соглашения START между США и Россией о нераспространении ядерного оружия.

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