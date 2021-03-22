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За агрессивные действия России отвечает Путин, - Столтенберг

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За агрессивные действия России отвечает Путин, - Столтенберг
Президент РФ Владимир Путин несет ответственность за агрессивные действия его государства.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

В ответ на вопрос о том, считает ли он, как и Байден, Путина убийцей, Столтенберг сказал, что "Путин несет конечную ответственность за все действия, которые совершает российское государство, и мы видели неоднократные случаи агрессивного поведения, включая покушение на убийство оппонентов". Он также выразил обеспокоенность сообщениями, поступающими о том, что "Россия предлагает вознаграждение за убийство военных НАТО в Афганистане".

Генсек НАТО отметил, что нарушение Россией международного права, использование военной силы против соседей - Грузии и Украины, - а также агрессивные действия против стран-членов НАТО являются причинами ухудшения отношений Альянса и РФ.

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Именно агрессивное поведение России побудило НАТО провести "самую большую адаптацию со времен холодной войны" и, в частности, усилить восточный фланг Альянса, а также увеличить меры по кибербезопасности, пояснил Столтенберг.

Он подчеркнул, что подход НАТО к России является двойственным: "Мощное сдерживания и оборона в сочетании с открытостью к содержательному диалогу". В качестве примера такого диалога Столтенберг привел недавнее продление действия соглашения START между США и Россией о нераспространении ядерного оружия.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Ну уж нет. Ответственнось несет все стадо в стране-помойке. Или это ***** сидело во всех русских танках,которые вошли в Украину?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    Чтобы выход был успешен,
    Вариантов кот наплакал:
    Путин должен быть повешен
    Или же посажен на кол.

    Кто там вякнет: "Не замешан!",
    Кто поверит этим трелям?
    Путин должен быть повешен,
    В крайнем случае - расстрелян.

    Плач по жертвам безутешен,
    Не решить проблему мирно,
    Путин должен быть повешен,
    Слать в Гаагу - слишком жирно.

    Тем, кто был настолько грешен,
    Ад да будет уготован!
    Путин должен быть повешен
    Или даже четвертован.

    Но покуда мрак кромешен
    И глумлив оскал на харе...
    Путин должен быть повешен!
    Никакой пощады твари!

    Юрий Нестеренко
  • Zelya Vsyo
    Справедливости ради надо сказать, что }{уйло ничем не отличается от своих предшественников. Поэтому уничтожено должно быть не только само }{уйло, но и вся парашная помойка до последнего ватника.
    За агресивні дії Росії відповідає Путін, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3258
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