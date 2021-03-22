Северный ГОК уменьшил техногенную нагрузку на окружающую среду: снизил выбросы пыли и газа на 20%

Сообщается, что на Северном ГОКе применяются и зеленые технологии.

На Северном ГОКе провели масштабную программу экомодернизации, на это группа "Метинвест" направила около 1,5 млрд грн.

Так, на предприятии перешли на новое оборудование и технику, на использование инноваций в горных работах. Также там установили современные газоочистки на обжиговых машинах. Именно таким образом Северный ГОК уменьшил техногенную нагрузку на окружающую среду.

В рамках этих масштабных экологических проектов на предприятии модернизировали электрофильтры, скрубберы, рукавные фильтры. Кроме того, были установлены три газоочистных комплекса. Как результат - на этих участках снизились выбросы газов до 35-40 мг/м³.

Также с пылью в забоях и на дорогах карьеров борется семь гидромониторов. Кроме того, дороги поливают в цехах и на улицах микрорайонов, прилегающих к комбинату.

Сообщается, что на Северном ГОКе применяются и зеленые технологии, в частности, в санитарно-защитной зоне Первомайского карьера. Только в 2020 году на территории свыше 12 гектаров высадили 23 тысячи деревьев и кустарников. Также на промплощадках комбината выполняют покос травы, в том числе карантинной, омолаживают деревья.

Генеральный директор Северного ГОКа Андрей Скачков отметил, что задача предприятия - максимальное улучшение всех экологических показателей компании.

"Системный подход к решению вопросов снижения техногенной нагрузки на окружающую среду позволил Северному ГОКу в 2020 году существенно снизить выбросы пыли и газа в атмосферу – на 20% по сравнению с 2019 годом", - заявил он.

В планах предприятия на 2021 год - масштабный проект по сгущению отходов при производстве концентрата, работы по замене электрофильтров, ряд проектов по пылеподавлению, рациональному использованию водных и земельных ресурсов.

Напомним, в 2020 году на реализацию экопроектов криворожские предприятия "Метинвеста" направили 8 млрд грн.







