"Реанимации не выдерживают нагрузки. В ковид-отделении 110 тяжелых пациентов. Это самый высокий показатель с начала эпидемии", - главврач больницы им. Мечникова Рыженко

Реанимации Днепропетровской областной больницы имени Мечникова уже не выдерживают нагрузки из-за количества тяжелых пациентов с COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

"Реанимации Мечникова уже не выдерживают нагрузки. Больные продолжают поступать, стало больше пациентов в тяжелом состоянии. Из-за вспышки заражения реаниматологи работают на пределе возможностей. Сегодня в реанимации Мечникова 25 крайне тяжелых пациентов, 2 - находятся на ИВЛ и на препаратах, поддерживающих все жизненные функции, в медицине эти состояния называют терминальные. Всего в ковид-отделении Мечникова находится 110 тяжелых пациентов, это самый высокий показатель одновременного пребывания заболевших с начала эпидемии", - сообщил Рыженко.

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Он также отметил, что даже после легкой формы ковида могут быть тяжелые последствия - страхи, тревожность, чувство усталости, которое не проходит, боль в груди, суставах, лихорадка, одышка, депрессия.

"Коронавирусные проблемы не всегда заканчиваются, как только ПЦР-тест показал отрицательный результат. Лаборатория Мечникова подтверждает - как минимум у 20% людей, переболевших коронавирусной инфекцией, не вырабатываются антитела. Мы утверждаем, что до 80% людей не могут избавиться от симптомов COVID-19 в течение нескольких месяцев. Эти люди лечатся в наших кардиологических и неврологических отделениях Мечникова", - подчеркнул Рыженко.

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