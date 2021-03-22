Более 10 тыс. украинских воинов в районе ООС провакцинировались от COVID-19
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс службе Минобороны Украины.
За минувшие сутки в районе проведения ООС провакцинировано почти 1000 военнослужащих, из них 46 - медицинские работники воинских частей.
В медицинской службе ООС отметили, что поствакцинальных осложнений у военных не отмечалось.
Информация о количестве вакцинированных за сутки военнослужащих и остаток вакцины ежедневно передается в Министерство здравоохранения Украины для осуществления общего мониторинга охвата вакцинацией от COVID-19 в Украине.
Как сообщается, для проведения кампании по вакцинации личного состава Вооруженных Сил Украины, который выполняет боевые (специальные) задачи в составе операции Объединенных сил от COVID-19 подготовлено 10 бригад по вакцинации в составе двух врачей (один из них анестезиолог) и медицинской сестры, которые прошли специальную подготовку и владеют навыками организации и техники проведения прививок, а также навыками оказания неотложной помощи в случае развития поствакцинальных реакций/осложнений.
Каждая бригада по вакцинации оснащена средствами индивидуальной защиты, термосумками с холодовыми элементами для перевозки вакцин и проведения прививочной сессии, противошоковыми вкладышами и обеспечена реанимобилем для оказания неотложной помощи в случае поствакцинальных реакций/осложнений и немедленной эвакуации военнослужащего в учреждение здравоохранения Министерства обороны Украины.
За каждым военнослужащим после проведения прививки осуществляется медицинское наблюдение в течение 30 минут.
Прививки проводятся на временных пунктах вакцинации, развернутых на базе военных мобильных госпиталей, гражданских больниц, где находятся военные врачебно-сестринские бригады и медицинские подразделения воинских частей.
В каждой воинской части (учреждении) организовано проведение широкой санитарно-просветительной работы среди всех категорий военнослужащих о необходимости проведения и последствиях отказа от вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19; о возможных реакциях на вакцину и сроки, в которые они могут возникнуть; а также о симптомах, при которых нужно срочно обращаться за медицинской помощью.