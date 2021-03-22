МКИП внес российского телеведущего Дружко в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло в перечень представляющих угрозу национальной безопасности лиц российского телеведущего Сергея Дружко - бывшего ведущего телепрограммы "Необъяснимо, но факт".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 179 человек.

Издание напоминает, с момента создания перечня представляющих угрозу национальной безопасности лиц, из него было исключено четыре человека: российский актер Федор Добронравов, итальянский певец Альбано Карризи (творческий псевдоним Аль Бано), российская актриса, телеведущая и комик Екатерина Варнава и российский исполнитель Василий Вакуленко (творческий псевдоним "Баста").

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