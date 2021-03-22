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МКИП внес российского телеведущего Дружко в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

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МКИП внес российского телеведущего Дружко в перечень угрожающих нацбезопасности лиц
Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло в перечень представляющих угрозу национальной безопасности лиц российского телеведущего Сергея Дружко - бывшего ведущего телепрограммы "Необъяснимо, но факт".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 179 человек.

Издание напоминает, с момента создания перечня представляющих угрозу национальной безопасности лиц, из него было исключено четыре человека: российский актер Федор Добронравов, итальянский певец Альбано Карризи (творческий псевдоним Аль Бано), российская актриса, телеведущая и комик Екатерина Варнава и российский исполнитель Василий Вакуленко (творческий псевдоним "Баста").

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Автор: Анна Судак

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Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    МКІП вніс російського телеведучого Дружка в перелік осіб, які загрожують нацбезпеці - Цензор.НЕТ 4958.
  • Коцапам Тут Не Место
    Можно было короче-весь куйлостан.Поддерживаю👍😂
  • Гыг с Вами
    а с этого начинали...вещал про потустороннее и необьяснимое.расшатывал психику и критическое мышление.создавал фкндамент легковерности.
    теперь на этом фундаменте можно строить какие хош кострукции из альтернативной истории,географии и прочих наук.
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