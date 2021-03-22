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Отменить переход на летнее время до 28 марта не успеют, - "слуга народа" Пидласа

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Отменить переход на летнее время до 28 марта не успеют, - "слуга народа" Пидласа
Депутаты не успеют рассмотреть законопроект об исчислении времени в Украине до 28 марта, так как на его подготовку ко втором чтению отводится 14 дней.

Об этом нардеп СН Роксолана Пидласа заявила в комментарии изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

"Законопроект отправили на повторное второе чтение. Это предусматривает 14 дней на подачу поправок. Поэтому мы не успеем проголосовать до 28 марта, когда происходит перевод стрелок. Но до этой даты может успеть Кабинет министров. Он может отменить постановление правительства 1996 года, которое является основанием для перевода часов. Если это сделать до 28 марта, перехода на летнее время не будет", – сообщила нардеп.

Если же и правительство не отменит свое постановление, то 28 марта, как и в предыдущие годы, состоится переход на летнее время, отметила она.

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"Законопроект №4201 останется, его доработают. Мы сможем снова его вынести в зал и голосовать. Однако нужно будет сделать отсрочку вступления его в силу. Если законодатель примет решение оставаться на зимнем времени, закон вступит в силу после осеннего перевода стрелок. Если же будет поддержано решение установить летнее время, закон можно ввести в действие сразу после его подписания", – пояснила Пидласа.

Она подчеркнула, что дискуссия по поводу того, на каком времяисчислении оставаться, в парламенте продолжается.

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"Комитет по вопросам экономического развития согласился с авторами законопроекта установить зимнее время. Когда мы готовили законопроект ко второму чтению, брали заключение у экспертов службы метрологии, и они отмечали, что естественным для Украины является именно зимнее время. Тем не менее, дискуссия в Верховной Раде по поводу того, на каком времени оставаться, продолжается, как и во всем обществе", – резюмировала Пидласа.

Автор: Ольга Лузан

Топ комментарии

  • Олександр Вітченко
    Зимнее время темное. Однозначно летнее время лучше, дня больше. Если установят зимнее время, будет светать в 3 часа, а темнеть - в 19 часов. Я двумя руками за то, чтобы остаться на летнем времени. Думаю, что все адекватные люди такого же мнения.
  • иван гонта e2e9660b
    Хорошо, что не успеют. Для нас логичнее перейти на "летнее" время, на нем остаться и больше не переводить стрелки ни осенью, ни весной. Больше будем ловить света и солнца.
  • Андрей Кайнаран
    Так если и отменять перевод часов, то оставаться нужно только на летнем времени.
    Какой толк с того, что на зимнем времени в 3 ночи будет светать?
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