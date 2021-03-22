Наемники РФ обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Песков, всего с начала суток - 5 вражеских обстрелов, - пресс-центр ОС
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Вблизи населенного пункта Пески российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм.
Возле Богдановки, оккупанты обстреливали позиции наших воинов из автоматических станковых гранатометов. Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования РФ осуществили обстрел украинских позиций используя гранатометы различных систем. В пригороде Тарамчука - огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.